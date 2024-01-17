Появилось видео последствий двух ракетных ударов по Харькову.

На первом видео - больница. Там разрушен верхний этаж.

На втором видео - Fabrika.Space, где были расположены бар и коворкинг.

Также в результате обстрела Харькова было повреждено помещение суда, сообщает портал "Судебная власть".

Фото последствий ракетных ударов по Харькову

Напомним, что ночью РФ ударила двумя ракетами по Харькову, пострадали 17 человек. В Холодногорском районе повреждены фасады около 20 многоквартирных жилых домов, помещения частного медицинского учреждения, уничтожены 14 автомобилей. Спасатели эвакуировали 30 человек.

Позже Минздрав сообщил, что ночью в Харькове ракетным ударом было повреждено медучреждение.

Война в Украине идет уже 693-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На фронте наиболее динамичная ситуация на Марьинском и Авдеевском направлениях. Россияне пытаются окружить Авдеевку и зайти в село Новомихайловка на Марьинском направлении.

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