В Киеве в результате ракетной атаки РФ повреждены несколько зданий в разных районах, предварительно, 18 человек пострадали.

Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко.

На данный момент 13 человек госпитализированы, в том числе трое детей. Тринадцатилетнему парню и четырем взрослым медики оказали помощь на месте. Одну женщину доставили в реанимацию.

По данным мэра, повреждены несколько зданий в Соломенском, Святошинском и Печерском районах Киева. На местах работают экстренные службы.

В Святошинском районе в результате падения обломков повреждены балконы с 1 до 5 этажа жилого дома и 4 квартиры. В другом доме обнаружили боевую часть ракеты, которая не взорвалась, жителей эвакуировали. Также в Святошинском районе загорелось нежилое двухэтажное здание. По другому адресу — горели автомобили.

В Соломенском районе, в многоквартирном доме взрывной волной выбило окна. Кроме того, в нескольких квартирах произошло возгорание. Также разрушения получило двухэтажное нежилое здание.

В Печерском районе в результате попадания в нежилое здание произошел пожар. В ходе ликвидации последствий обстрела был обнаружен один пострадавший.

В Дарницком районе зафиксировано несколько мест падения обломков, в том числе на крышу 9-этажного жилого дома.

Напомним, в КГГА сообщили, что Киев атаковали около 20 ракет, все они были сбиты силами ПВО.

Ранее в МВД сообщили, что в результате утренней ракетной атаки по Украине пять человек погибли, еще по меньшей мере 40 пострадали.