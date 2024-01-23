Сегодня утром в результате массированной атаки РФ в Павлограде Днепропетровской области погиб человек.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"В Павлограде на эту минуту один погибший. Еще одному мужчине медики оказывают всю необходимую помощь", - написал он.

Также он добавил, что вся информация – после отбоя, на данный момент воздушная тревога еще продолжается.

Напомним, сегодня утром россияне обстреляли Киев. Сообщают о повреждениях в Святошинском, Соломенском и Печерском районах в результате ракетных ударов. Одна женщина погибла.

Также Россия нанесла удар по Харькову. Полностью разрушен подъезд жилого дом. Погибли две женщины. Четыре человека госпитализированы в медицинское учреждение, в том числе десятилетняя девочка. Еще две женщины находятся в тяжелом состоянии.

Война в Украине идет уже 699-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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