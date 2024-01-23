Утром 23 января в результате ракетного удара по Киеву уже известно об одной погибшей женщине и четырех раненых.

Об этом сообщили в КГВА.

Большинство раненых – с минно-взрывными травмами. Информация уточняется.

По данным мэра Виталия Кличко, всего в городе семь пострадавших. Большинство - в Соломенском районе.

В Святошинском горит нежилой дом. Также в жилой многоэтажке идет эвакуация из-за найденной части ракеты.

Напомним, что в Киеве сообщают о повреждениях в Святошинском, Соломенском и Печерском районах в результате ракетных ударов. Позже стало известно о падении обломков и в Дарницком районе.

Война в Украине идет уже 699-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Американские и украинские военные эксперты сообщают, что российские войска вошли в Авдеевку с южной стороны. Официальных подтверждений этому пока нет.

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