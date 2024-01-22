Экс-нардеп Игорь Мосийчук заявляет, что в Мирнограде Донецкой области в результате ракетного удара в ночь с 20 на 21 января погибли 16 украинских военных, более 20 находятся под завалами.

Он обвиняет командование 110 ОМБр в халатности.

"Скопление личного состава запрещено в боевой зоне. Там были бойцы после ранения и ограниченно годные. В здании скапливать личный состав в таком количестве запрещено!", - пишет Мосийчук и публикует видео.

В официальных сводках ВСУ о таком ударе не сообщалось.

Полиция в воскресенье, 21 января, упоминала о ночном ударе ракетами, но без подробностей.

"После полуночи россия обстреляла ракетами Мирноград, Селидово и Константиновку. Повреждены объекты социальной инфраструктуры, админздание, складское помещение, магазин, частные дома, автомобили. Предварительно - мирные жители не пострадали", - писала полиция.

Напомним, 3 ноября россияне нанесли удар ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, сформированной в Закарпатье. Через три дня после удара руководство бригады подтвердило гибель 19 бойцов.

В Минобороны установили, что в день удара ракеты в 128-й бригаде проигнорировали все правила безопасности.