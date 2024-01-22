Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби счел "вполне возможным" отказ западных стран от поддержки Украины, если Конгресс США не поддержит выделение новой помощи Украине.

Об этом представитель Белого дома заявил на брифинге.

"Вполне возможно. Нам следует ожидать, что некоторые из наших союзников и партнеров могут принять другие решения, если увидят, что американское лидерство пошатнулось или что США отказываются от поддержки Украины", - сказал Кирби.

"Это будет иметь потенциально катастрофические последствия для Украины", - добавил он.

Ранее Кирби говорил, что в отсутствие американской помощи Украина приближается к истощению некоторых видов вооружений, а других видов оружия ВСУ хватит только на 2-3 месяца. Кроме того, по его словам, пауза в снабжении Киева оружием со стороны США влияет и на будущие решения других стран Запада: они "начинают действовать таким же образом".

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что без западной поддержки Россия может захватить Украину, и призвал Запад "не экспериментировать с помощью".