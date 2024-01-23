Жительница дома в Киеве рассказала о взрыве, который выбил окна в ее квартире.

Взрыв прозвучал где-то в 07:15.

"Я собиралась на работу, было еще темно, я увидела яркую вспышку в окне, после чего прозвучал взрыв и полетели окна. В кухне стекла уцелели, но оконные рамы сломались, теперь окна не закрываются. А вот на балконе все окна повыбивало", - рассказывает Алла.

По словам женщины, спасатели приехали очень быстро, они заходили во все квартиры и проверяли, нет ли пострадавших.

Из окон квартиры Аллы видно разрушение здания спорткомплекса Укрзализныци.

Напомним, в Киеве повреждены здания и жилые дома в Соломенском, Святошинском и Печерском районах. На данный момент 13 человек госпитализированы, в том числе трое детей. Одну женщину доставили в реанимацию.

Также мы публиковали фото и видео из Соломенского района Киева, где от ракетного удара пострадала многоэтажка.

Ранее заместитель главы КГГА Николай Поворозник сообщил, что утром Киев атаковали около 20 ракет, все они были сбиты силами ПВО. Сначала по столице запускались крылатые ракеты, а затем баллистические.