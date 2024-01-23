В Павлограде в результате российского обстрела в сквере погибла 43-летняя женщина. Повреждены инфраструктура, две школы и 8 многоэтажек.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"В Павлоградском районе наши защитники сбили вражескую ракету. Обломки повредили частные дома и солнечные панели", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате массированной атаки РФ в Павлограде Днепропетровской области погиб человек. Еще один мужчина ранен.

Напомним, сегодня утром Россия нанесла комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. ВСУ сбили 21 ракету из 41.

В Харькове повреждено 30 жилых домов. Погибли четыре человека, более 40 пострадавших, среди них четверо детей.

Война в Украине идет уже 699-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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