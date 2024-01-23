В Киеве 23 января в результате ракетной атаки в Соломенском районе был поврежден жилой дом.

Появились фото и видео последствий от читателей "Страны".

На фото видно, что пострадал жилой многоэтажный дом. На месте работают спасатели, медики и полиция.

Последствия ракетного удара РФ в Соломенском районе Киева 23 января

Видео из Соломенского района Киева.

Напомним, что в результате российской ракетной атаки на этот час в Киеве известно о 20 пострадавших. Из них 13 – госпитализированы, в том числе трое детей. Одному 13-летнему парню и шести взрослым пострадавшим медики оказали помощь на месте. Одну женщину реанимировали. Она находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении.

Война в Украине идет уже 699-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Американские и украинские военные эксперты сообщают, что российские войска вошли в Авдеевку с южной стороны. Официальных подтверждений этому пока нет.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.