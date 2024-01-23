В результате утренней ракетной атаки по Украине пять человек погибли, еще по меньшей мере 40 пострадали.

Об этом сообщает глава МВД Игорь Клименко.

В Киеве в результате ракетного удара в столице возникло несколько пожаров – в Святошинском, Соломенском и Печерском районах. Один человек погиб, есть пострадавшие гражданские. Повреждены две многоэтажки, частное здание, автомобили.

В Киевской области в Бучанском районе повреждены два многоэтажных дома, частный дом, хозяйственные постройки и автомобили. Пострадали три человека.

В Днепропетровской области в результате атаки по Павлограду один человек погиб, один - травмирован.

В Харькове оккупанты попали в два многоэтажных дома. По предварительным данным, три человека погибли, еще около 30 пострадали.

"Спасатели обследуют поврежденные строения, разбирают завалы. На местах работают психологи. Следователи полиции тщательно фиксируют эти преступления", - добавил Клименко.

Напомним, в Польше подняли военную авиацию на фоне ракетного удара по Украине.

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