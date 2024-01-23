В Харькове ликвидировали аварию на газопроводе в результате утренней ракетной атаки РФ. За всю зиму это было самое сильное попадание по газораспределительной сфере в городе.

Об этом сообщает "Нафтогаз".

"РФ утром, 23 января, попали в газопровод среднего давления на территории Харькова. За эту зиму аналогичных по масштабу попаданий по газораспределительной сфере в городе не было", - говорится в сообщении.

На данный момент возгорание остановили. Работы на объекте будут продолжаться до полной ликвидации последствий.

Доставка газа в дома харьковчан возобновится сразу же после устранения всех последствий российской атаки и проведения ремонтных работ.

Напомним, сегодня утром россияне ударили по Харькову. Количество погибших в результате ракетного обстрела уже увеличилось до пяти человек.

Также мы публиковали фото и видео последствий ракетного удара по Харькову.

Война в Украине идет уже 699-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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