Во вторник, 23 января, в результате ракетного удара РФ по Харькову среди пострадавших оказался питомник лабрадоров. Там опубликовали видео момента удара, которое сняли во время кормления щенков.

На видео слышен звук удара, видно, в помещении пропал свет, от удара есть повреждения в здании.

Сотрудники питомника в Facebook сообщили, что они живы.

Напомним, утром писали, что в результате утренней ракетной атаки по Украине пять человек погибли, еще по меньшей мере 40 пострадали.

При этом ГСЧС сообщали, что в Харькове из-под завалов спасли уже 27 человек, но там еще остаются люди. Повреждены жилые многоэтажки, разрушено учебное заведение и другая гражданская инфраструктура.

Позже прокуратура сообщила, что в больнице Харькова умерли еще двое раненых в результате обстрела.

Война в Украине идет уже 699-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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