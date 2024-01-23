Фото и видео из Харькова после ракетного удара 23 января
Во вторник, 23 января, в Харькове после ракетных ударов РФ уже 35 раненых.
Среди них двое детей 10 и 12 лет.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В тяжелом состоянии находятся пять человек.
Власти Харькова публикуют фото поврежденных домов после удара ракет.
Фото Харьковская ОВА
Паблики публикуют видео кадры с места прилета по Харькову, где сильным разрушениям подверглась многоэтажка.
Вот еще кадры прилета по Харькову этим утром, которые публикуют украинские телеграм-каналы.
Напомним, что Харьков подвергся ракетной атаке РФ утром 23 января.
Также под ударом был Киев, где сообщают о пострадавших.
Россияне ударили ракетами и по Павлограду в Днепропетровской области.
Война в Украине идет уже 699-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 января 2024 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Американские и украинские военные эксперты сообщают, что российские войска вошли в Авдеевку с южной стороны. Официальных подтверждений этому пока нет.
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