Во вторник, 23 января, в Харькове после ракетных ударов РФ уже 35 раненых.

Среди них двое детей 10 и 12 лет.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В тяжелом состоянии находятся пять человек.

Власти Харькова публикуют фото поврежденных домов после удара ракет.

Фото Харьковская ОВА

Паблики публикуют видео кадры с места прилета по Харькову, где сильным разрушениям подверглась многоэтажка.

Вот еще кадры прилета по Харькову этим утром, которые публикуют украинские телеграм-каналы.

Напомним, что Харьков подвергся ракетной атаке РФ утром 23 января.

Также под ударом был Киев, где сообщают о пострадавших.

Россияне ударили ракетами и по Павлограду в Днепропетровской области.

Война в Украине идет уже 699-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Американские и украинские военные эксперты сообщают, что российские войска вошли в Авдеевку с южной стороны. Официальных подтверждений этому пока нет.

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