В Харькове количество погибших в результате ракетного обстрела увеличилось до пяти
Во вторник, 23 января, в больнице Харькова умерли еще двое раненых в результате обстрела.
Об этом сообщает прокуратура.
"Несмотря на усилия медиков, в больнице скончались двое раненых" - говорится в сообщении.
Таким образом количество погибших возросло до пяти человек, 46 - раненых.
Напомним, утром писали, что в результате утренней ракетной атаки по Украине пять человек погибли, еще по меньшей мере 40 пострадали.
При этом ГСЧС сообщали, что в Харькове из-под завалов спасли уже 27 человек, но там еще остаются люди. Повреждены жилые многоэтажки, разрушено учебное заведение и другая гражданская инфраструктура
Война в Украине идет уже 699-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 января 2024 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Американские и украинские военные эксперты сообщают, что российские войска вошли в Авдеевку с южной стороны. Официальных подтверждений этому пока нет.
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