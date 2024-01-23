В Харькове из-под завалов спасли уже 27 человек, но там еще остаются люди. Повреждены жилые многоэтажки, разрушено учебное заведение и другая гражданская инфраструктура

Об этом сообщает ГСЧС.

"По предварительным данным, 3 человека погибли, еще 42 получили ранения, среди которых 4 ребенка. Из-под завалов спасатели спасли 27 человек. Информация обновляется" - говорится в сообщении.

Случилось 5 пожаров, общей площадью более 400 кв. В настоящее время спасатели работают над ликвидацией, обследуют поврежденные здания, разбирают завалы, ищут людей.

Напомним, утром писали, что в результате утренней ракетной атаки по Украине пять человек погибли, еще по меньшей мере 40 пострадали.

Позже ВСУ сообщили, что Россия нанесла комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. ВСУ сбили 21 ракету из 41.

Война в Украине идет уже 699-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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