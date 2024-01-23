В Польше подняли военную авиацию на фоне ракетного удара по Украине. Об этом сообщает польский генштаб.

"Наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, которая связана с намерением нанести удары по территории Украины.

Запущены все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, ситуация постоянно отслеживается.

Предупреждаем, что активирована польская и союзническая авиация, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром Россия массированно ударила по Украине. В Харькове в результате ракетного удара полностью разрушен подъезд жилого дом. Погибли две женщины. Еще 13 человек получили ранения.

В Киеве один человек погиб еще четверо ранены в результате обстрела РФ. Сообщают о повреждениях в Святошинском, Соломенском, Дарницком и Печерском районах.

Война в Украине идет уже 699-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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