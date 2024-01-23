Сегодня Россия нанесла комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. ВСУ сбили 21 ракету из 41.

Об этом сообщает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено:

15 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55;

5 баллистических ракет "Искандер-М";

1 управляемую авиационную ракету Х-59.

Судя по цифрам, ранее озвученным властями Киева, практически все сбитые ракеты поразили над столицей.

Напомним, сегодня утром Харьков подвергся ракетной атаке РФ. Повреждены два многоэтажных дома. По предварительным данным, три человека погибли, еще около 42 пострадали. Среди них четверо детей. В тяжелом состоянии находятся пять человек.

Также в результате массированной атаки РФ в Павлограде Днепропетровской области погиб человек. Еще одному мужчине медики оказывают всю необходимую помощь.

Война в Украине идет уже 699-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 января 2024 года в обновляемом онлайне.