Мужчина, который проживает по соседству с домом на Софиевской Борщаговке, рассказал, как в дом прилетели обломки сбитой российской ракеты.

"Где-то в 06:45 начались взрывы, я собрал вещи, вышел из дома и побежал в арку. В этот момент прозвучал хлопок и появилось сумасшедшее пламя. Я увидел, как горел угол дома, видимо, загорелась стекловата. Буквально через минуту загорелись автомобили, которые были припаркованы возле дома. К машинам нельзя было подойти, они взрывались, видимо, это был бензин", - рассказывает Николай Василевич.

По словам мужчины, когда приехали спасатели, они сказали, что боевая часть ракеты не сдетонировала, поэтому всем нужно отойти.

Ранее жительница дома в Киеве рассказала о взрыве, который выбил окна в ее квартире.

Напомним, в Киеве повреждены здания и жилые дома в Соломенском, Святошинском и Печерском районах.

Сегодня утром Россия нанесла комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Силами ПВО была уничтожена 21 ракета из 41. В КГГА сообщили, что столицу атаковали около 20 ракет.