Российские военные со вчерашнего вечера совершили три артобстрела по Никопольскому району Днепропетровской области.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Три артобстрела Никопольщины – со вчерашнего вечера. Оккупанты били по райцентру, Марганцу и громаде", - сообщил он.

Повреждены образовательные и медицинские учреждения. Осколками повредило четыре пятиэтажки и 11 частных домов. Зацепило три хозяйственные постройки, авто, линии электропередач и газопровод.

О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Павлограде в результате обстрела РФ погибла женщина. Повреждены инфраструктура, две школы и жилые дома.

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