Никопольский район с вечера трижды был под ударом РФ. Повреждены жилые дома
Российские военные со вчерашнего вечера совершили три артобстрела по Никопольскому району Днепропетровской области.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Три артобстрела Никопольщины – со вчерашнего вечера. Оккупанты били по райцентру, Марганцу и громаде", - сообщил он.
Повреждены образовательные и медицинские учреждения. Осколками повредило четыре пятиэтажки и 11 частных домов. Зацепило три хозяйственные постройки, авто, линии электропередач и газопровод.
О пострадавших не сообщается.
Ранее сообщалось, что в Павлограде в результате обстрела РФ погибла женщина. Повреждены инфраструктура, две школы и жилые дома.
Война в Украине идет уже 700-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 января 2024 года в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.