Офис генерального прокурора опубликовал видео и фото последствий сегодняшних утренних прилетов.

Генпрокурор Андрей Костин сообщил, что уже известно о 17 погибших в результате обстрелов 23 января.

Больше всего людей погибли в Харькове и области — 14. Среди них 8-летняя девочка и ее мать. В Херсонской области двое погибших, в Днепропетровской – один человек.

Ранения получили более 100 жителей этих регионов, более 70 из них – в Харьковской области.

Спасательные работы в Харькове до сих пор продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Харькове на месте ракетного удара было обнаружено тело погибшего ребенка - девочки.

Война в Украине идет уже 699-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Американские и украинские военные эксперты сообщают, что российские войска вошли в Авдеевку с южной стороны. Официальных подтверждений этому пока нет.

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