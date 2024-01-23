Число погибших в результате утреннего ракетного удара по Харькову увеличилось до восьми человек.

Обновленные данные сообщил в эфире телемарафона мэр Первой столицы Игорь Терехов.

По его словам, на месте удара было обнаружено тело погибшего ребенка - девятилетней девочки.

"У нас есть 62 раненых. Работы по поиску людей продолжаются", - добавил он.

Между тем ГСЧС опубликовала видео, как из-под завалов частично разрушенной многоэтажки в Харькове спасатели деблокировали тело девочки. По информации спасателей, ей было не 9, а 8 лет.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявлял, что в результате утреннего ракетного удара по Харькову пострадал целый квартал города. После разбора завалов в Харькове будут оценивать аварийность тех зданий, что остались.

Из-за обстрела в Харькове произошла авария на газопроводе, которую днем ликвидировали. За всю зиму это было самое сильное попадание по газораспределительной сфере в городе.

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