В результате утреннего ракетного удара по Харькову пострадал целый квартал города.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Фактически целого квартала нет. Это тысячи квартир. И на сейчас десятки тысяч жителей пострадали", - заявил он.

После разбора завалов в Харькове будут оценивать аварийность тех зданий, что остались.

К середине дня известно, что погибли пять человек, 27 спасли из-под завалов.

Напомним, утром писали, что в результате утренней ракетной атаки по Украине пять человек погибли, еще по меньшей мере 40 пострадали.

При этом ГСЧС сообщали, что в Харькове из-под завалов спасли уже 27 человек, но там еще остаются люди. Повреждены жилые многоэтажки, разрушено учебное заведение и другая гражданская инфраструктура.

Позже прокуратура сообщила, что в больнице Харькова умерли еще двое раненых в результате обстрела.

Война в Украине идет уже 699-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Американские и украинские военные эксперты сообщают, что российские войска вошли в Авдеевку с южной стороны. Официальных подтверждений этому пока нет.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.