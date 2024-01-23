В сети критикуют советника Офиса президента Сергея Лещенко за его заявление, что Европа должна остановить помощь украинским беженцам и вернуть их обратно в Украину.

По мнению Лещенко, веских причин для пребывания беженцев за границей больше нет.

Пользователи в соцсетях пишут, что особенно "кринжово" это заявление звучит в контексте сегодняшней утренней ракетной атаки, из-за которой погибли мирные жители: "После сегодняшнего обстрела баллистическими ракетами это выглядит слишком кринжово, да Лещенко?"

Многие люди рассказывают, что потеряли свое жилье вследствие войны и им просто некуда возвращаться. А государство новое жилье и социальные гарантии им не предлагает, в отличие от многих западных стран.

Напомним, вчера Лещенко во время выступления на саммите в Давосе призвал Европу остановить помощь беженцам и вернуть их в Украину. При этом он заявил, что в стране достаточно безопасных мест.

"Конечно, очень опасно в городах в пяти километрах от линии фронта, которые могут быть обстреляны из артиллерии, там живут всё меньше и меньше людей. Но есть города в 30-40 километрах от линии фронта, до которых российская артиллерия не добивает, например, Краматорск, где строится новая экономика", - объяснил советник ОП.

Ранее Лещенко заявлял, что средний возраст солдат в бригадах ВСУ составляет 54 года.

Мы также сообщали, что консульство Украины в Лондоне призвало украинцев за границей встать на военный учёт.