Европа должна остановить помощь украинским беженцам и вернуть их обратно в Украину.

Об этом заявил советник офиса Зеленского Сергей Лещенко во время выступления на саммите в Давосе.

"Мы теряем целое поколение молодых людей. Сейчас молодые люди вливаются в местные общества. Нахождение граждан за границей способно привести к катастрофической ситуации", - объяснил Лещенко.

По его словам, больше нет никаких веских причин для их бегства, и они должны вернуться домой.

На вопрос, не слишком ли рискованно возвращаться беженцам в разгар боевых действий, Лещенко ответил, что в стране достаточно безопасных мест.

"Конечно, очень опасно в городах в пяти километрах от линии фронта, которые могут быть обстреляны из артиллерии, там живёт всё меньше и меньше людей. Но есть города в 30-40 километрах от линии фронта, до которых российская артиллерия не доходит, например, Краматорск, где строится новая экономика", - объяснил советник.

Ранее Лещенко заявил, что средний возраст солдат в бригадах ВСУ составляет 54 года.

Мы также сообщали, что консульство Украины в Лондоне призвало украинцев за границей встать на военный учёт.