Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил о невозможности возвращения в Украину насильственным путем призывников, покинувших страну.

Об этом Данилов сказал в интервью восточноевропейскому бюро Report.

"Мобилизация в Украине была объявлена сразу после введения военного положения 24 февраля 2022 года и продолжается по сей день. Теперь необходимо внести некоторые коррективы, чтобы сделать этот процесс более справедливым. Не думаю, что новый законопроект вызовет серьезные недовольства. Просто люди пока не видят окончательного варианта документа, и у них складываются различные мнения. Но я уверен, что новый закон будет справедливым, в первую очередь для тех, кто вступает в ряды Вооруженных сил Украины", – заявил секретарь СНБО.

На вопрос о том, когда законопроект будет вынесен на обсуждение в Верховной Раде, Данилов ответил, что это зависит от решения парламентариев.

Он также прокомментировал вопрос о призыве в армию граждан, которые в настоящий момент проживают за пределами страны.

"Мы понимаем, что человек, находящийся на территории другой страны, также подчиняется законам этой страны. Мы бы хотели, чтобы они вернулись, но насильно это сделать не получится. Если гражданин официально имеет статус беженца, пострадавшего от военной агрессии, мы не сможем вмешаться. Ведь в каждой стране есть свои законы касательно людей со статусом беженца", – добавил Данилов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что к украинцам призывного возраста, которые незаконно уехали за границу, "есть вопросы".

В свою очередь в Верховной Раде заявили, что изменения в мобилизации будут касаться, в том числе, мужчин за границей.