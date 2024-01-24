Ликвидация последствий вечернего ракетного удара по Харькову завершилась. По меньшей мере 9 человек пострадали.

Об этом сообщает ГСЧС.

Вечером 23 января враг нанес ракетные удары по центральной части города Харькова. В результате обстрелов повреждены жилые дома, магазины и образовательное учреждение. Произошло две ячейки возгорания на общей площади 15 кв.

"Работниками ГСЧС были эвакуированы 16 человек, среди них 2 ребенка. Также обследованы все рядом расположенные постройки. Психологи ГСЧС оказывали поддержку местным жителям" - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали 6 единиц техники и 40 человек личного состава ГСЧС.

Напомним, что вчера глава Харьковской ОВА сообщил, что после ракетной атаки "фактически нет целого квартала".

Вчера вечером прокуратура сообщила, что после утренних ракетных обстрелов в Украине погибли 17 человек. Больше всего людей погибли в Харькове и области — 14. Среди них 8-летняя девочка и ее мать. В Херсонской области двое погибших, в Днепропетровской – один человек. Ранения получили более 100 жителей этих регионов, более 70 из них – в Харьковской области.

Война в Украине идет уже 700-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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