В Харьковской области во время вчерашнего удара "Шахедами" пострадала больница
В Харьковской области во время удара российских дронов вечером 31 января пострадала больница. Россияне ударили по поселку Великий Бурлук в Купянском районе.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Пациенты не пострадали, они успели отреагировать на сигнал воздушной тревоги и спуститься в укрытие.
Все пациенты были эвакуированы, часть из них размещены в другие учреждения. Те, кому позволено по показаниям медиков, будут находиться на лечении амбулаторно с дополнительным медицинским обследованием и наблюдением.
Также в Харьковской ОВА обнародовали фото последствий после удара.
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