В Харьковской области во время удара российских дронов вечером 31 января пострадала больница. Россияне ударили по поселку Великий Бурлук в Купянском районе.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Пациенты не пострадали, они успели отреагировать на сигнал воздушной тревоги и спуститься в укрытие.

Все пациенты были эвакуированы, часть из них размещены в другие учреждения. Те, кому позволено по показаниям медиков, будут находиться на лечении амбулаторно с дополнительным медицинским обследованием и наблюдением.

Также в Харьковской ОВА обнародовали фото последствий после удара.

Война в Украине идет уже 708-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера прошел крупный обмен пленными. Украина заявила, что вернула домой 207 человек. Это рядовые, сержанты и офицеры ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Нацполиции, а также гражданские лица.

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