Вчера вечером силы РФ атаковали беспилотниками жилые кварталы Харькова. Утром 31 января спасатели ликвидировали последствия вражеской атаки.

Об этом сообщает ГСЧС.

По предварительным данным три человека получили травмы.

Спасатели сообщают, что 30 января около 22:40 в результате вражеской атаки беспилотниками по жилым кварталам Харькова произошло несколько очагов возгорания в разных районах города. Горели крыша частного жилого дома, гаражи, два легковых автомобиля, крыша двухэтажного и административного здания. Общая площадь всех пожаров составила около 100 кв м.

Помимо этого повреждения получили рядом расположенные многоэтажные жилые дома и торговое заведение.

Сегодня мы сообщали, что РФ атаковала Украину 20 беспилотниками, ВСУ уничтожили 14 из них.

Война в Украине идет уже 707-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. 2024 год будет тяжелым для Украины на фронте, считает директор ЦРУ Уильям Бернс. По его оценке, Путин считает, что время играет на его стороне, и восстанавливает оборонное производство РФ с помощью важнейших компонентов из Китая, а также вооружений и боеприпасов из Ирана и Северной Кореи.

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