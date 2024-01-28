Инженер завода "Алмаз-Антей" из России покончил с собой после того, как ракета, над созданием которой он работал, попала в дом его бабушки в Харькове. Она погибла.

Об этом сообщают росСМИ.

Сообщается, что мужчина оставил предсмертную записку, в которой рассказал, что ракета, к которой он причастен, попала в дом, где жила его бабушка по материнской линии, и убила ее.



"Я не смог с этим жить. То, что сейчас происходит - ужас и кошмар. Больше в нем принимать участие я отказываюсь, но и бабушку уже не вернешь", - говорится в записке, фото которой опубликовано в соцсетях.



Отмечается, что в Следственном комитете РФ считают, что мужчину убили, а на его предприятии начались проверки, в том числе тех, с кем общался покойный.

Напомним, что 23 января российские военные ударили ракетным ударом по Харькову. Погибли 11 человек, среди них ребенок. Более 60 получили ранения.

Война в Украине идет уже 704-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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