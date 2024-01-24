В Харькове завершили разбор завалов пятиэтажки, разрушенной ракетным ударом РФ вчера утром.

Об этом сообщает ГСЧС.

"Сегодня достали тела еще двух человек и двух собачек. Спасатели расчищали завалы, убирали и демонтировали аварийные конструкции. С помощью тяжелой инженерной техники в течение 2 дней убрано 160 тонн строительного мусора", - говорится в сообщении.

Всего в результате вчерашнего российского удара по Харькову погибли 10 человек.

На кадрах от читателей "Страны" - последствия вчерашней утренней атаки, а также вечернего обстрела.

Напомним, сегодня спасатели достали из-под завалов пятиэтажного дома, в который вчера попала ракета, тела 57-летнего мужчины и 56-летней женщины.

Глава Харьковской ОВА сообщил, что после российской ракетной атаки "фактически нет целого квартала".

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