В среду, 24 января, спасатели достали из-под завалов пятиэтажного дома, в который вчера попала ракета, два тела мужчины и женщины.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Таким образом количество погибших увеличилось до 10 человек.

"Спасатели деблокировали тела жителей дома: 57-летнего мужчину и 56-летней женщины. На данный момент количество погибших увеличилось до 10 человек", - говорится в сообщении.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Сегодня ГСЧС утром сообщали, ликвидация последствий еще одного, вечернего ракетного удара по Харькову завершилась. По меньшей мере 9 человек пострадали.

Вчера глава Харьковской ОВА сообщил, что после ракетной атаки "фактически нет целого квартала".

Война в Украине идет уже 700-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера утром РФ нанесла по Украине массированный ракетный удар. Самая тяжелая ситуация в Харькове - там погибли восемь человек, почти 60 пострадали. В городе обрушилось предварительно два здания, десятки домов повреждены. Около тысячи квартир остались без окон.

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