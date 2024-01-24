Появились утренние кадры из центра Харькова, по которому вчера вечером был прилет.

По данным властей, разрушено научное учреждение, ракета С-300 попала прямо в его крышу.

Повреждены жилые дома, офисные помещения, кафе, аптеки.

Харьков после удара РФ вечером 23 января

Опубликовано видео последствий вечернего прилета в Харькове, снятое на улице Пушкинской. На нем видно, что повреждены жилые дома, бизнес и учреждения.

Напомним, что спасатели ликвидировали последствия вечернего ракетного удара по Харькову, пострадали 9 человек.

Также мы публиковали, фото и видео из Харькова после ракетного удара утром 23 января.

Война в Украине идет уже 700-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера утром РФ нанесла по Украине массированный ракетный удар. Самая тяжелая ситуация в Харькове - там погибли восемь человек, почти 60 пострадали. В городе обрушилось предварительно два здания, десятки домов повреждены. Около тысячи квартир остались без окон.

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