Сегодня ночью россияне ударили авиабомбами по поселку Великий Бурлук в Харьковской области. Пострадал местный сырзавод.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В 11:40 оккупанты ударили КАБами по пгт. Большой Бурлук. Повреждено гражданское сыродельное предприятие. В результате обстрела повреждены окна, двери, стены зданий", - написал он.

Также авиаудары зафиксировали в Хатном, Петропавловке, Песчаном и Берестовом.

Кроме того, ночью россияне применили минимум 6 БПЛА Shahed в Змиеве Чугуевского района. Повреждены гражданское предприятие и частные жилые дома.

Ранения получили мужчины 52 и 61 года.

За прошедшие сутки артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенным пунктам Харьковщины.

Напомним, сегодня ночью россияне атаковали дронами Криворожский район Днепропетровской области. Один из БПЛА попал по гражданской инфраструктуре. Возник пожар.

В Николаевской области в результате падения обломков загорелся грузовой автомобиль, водитель получил черепно-мозговую травму.

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