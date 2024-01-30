Войска РФ ударили авиабомбами по сырзаводу в Великом Бурлуке Харьковской области
Сегодня ночью россияне ударили авиабомбами по поселку Великий Бурлук в Харьковской области. Пострадал местный сырзавод.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"В 11:40 оккупанты ударили КАБами по пгт. Большой Бурлук. Повреждено гражданское сыродельное предприятие. В результате обстрела повреждены окна, двери, стены зданий", - написал он.
Также авиаудары зафиксировали в Хатном, Петропавловке, Песчаном и Берестовом.
Кроме того, ночью россияне применили минимум 6 БПЛА Shahed в Змиеве Чугуевского района. Повреждены гражданское предприятие и частные жилые дома.
Ранения получили мужчины 52 и 61 года.
За прошедшие сутки артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенным пунктам Харьковщины.
Напомним, сегодня ночью россияне атаковали дронами Криворожский район Днепропетровской области. Один из БПЛА попал по гражданской инфраструктуре. Возник пожар.
В Николаевской области в результате падения обломков загорелся грузовой автомобиль, водитель получил черепно-мозговую травму.
Война в Украине идет уже 706-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 января 2024 года в обновляемом онлайне .