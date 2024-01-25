Вчера вечером населённые пункты Харьковского и Чугуевского районов были атакованы российскими ракетами. В результате попаданий произошло два пожара. Пострадали четыре человека.

Об этом сообщает 25 января пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в своем телеграм-канале.

"В с. Большая Рогань горели два частных дома и автомобиль на общей площади 50 кв.м. Два соседних частных дома и одно хозяйственное сооружение разрушены взрывом. Пострадали четыре человека, среди которых 17-летний подросток. Попадание другой ракеты пришлось на частное предприятие в с. Раздольное Новопокровской общины. Там занялись два складских сооружения на общей площади 250 кв.метров", - говорится в сообщении.

Также в ГСЧС показали фото последствий ракетного обстрела.

Напомним, ночью Украину атаковали 14 беспилотников и четыре зенитных управляемых ракеты С-300. Уничтожены 11 "Шахедов" в пределах Одесской и Николаевской областей.

Ранее мы писали, что в Одессе возникли пожары после двух атак беспилотников. Пострадали шесть человек.

А в Кривом Роге после прилета дрона начался пожар на предприятии.