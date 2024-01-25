Пять ракет и 14 "Шахедов". Подробности очередной ночной атаки РФ
Ночью 25 января над Украиной были сбиты 11 запущенных РФ "Шахедов".
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Всего ночью Украину атаковали 14 беспилотников из района Приморско-Ахтарск - РФ и мыс Чауда – Крым, а также четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской обл. – РФ в направлении Харькова и одной - из оккупированной части Донецкой области.
Уничтожены 11 "Шахедов" в пределах Одесской и Николаевской областей.
Война в Украине идет уже 701-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 января 2024 года в обновляемом онлайне .
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Ключевая новость - крушение под Белгородом военно-транспортного самолета Ил-76, где на борту, как утверждает Россия, находились 65 украинских пленных. Однозначного заявления со стороны украинских властей по поводу того, кто сбил самолет и были ли на его борту пленные, вчера не было.
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