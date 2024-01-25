Ночью 25 января над Украиной были сбиты 11 запущенных РФ "Шахедов".

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Всего ночью Украину атаковали 14 беспилотников из района Приморско-Ахтарск - РФ и мыс Чауда – Крым, а также четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской обл. – РФ в направлении Харькова и одной - из оккупированной части Донецкой области.

Уничтожены 11 "Шахедов" в пределах Одесской и Николаевской областей.

Война в Украине идет уже 701-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 января 2024 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Ключевая новость - крушение под Белгородом военно-транспортного самолета Ил-76, где на борту, как утверждает Россия, находились 65 украинских пленных. Однозначного заявления со стороны украинских властей по поводу того, кто сбил самолет и были ли на его борту пленные, вчера не было.

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