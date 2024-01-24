В ходе вчерашней массированной ракетной атаки РФ впервые за последние месяцы не применяла "Шахеды". Обычно РФ применяла их вместе с ракетами для подавления ПВО

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

При этом российский источник вчера опубликовал кадры, на которых якобы видно, как российская ракета выпускает в воздухе сигнальные ракеты. Аналогичные кадры публиковались с Х-101 во время обстрела в конце декабря 2023 г.

ISW предполагает, что в этот раз вместо "Шахедов" использовались ложные цели, чтобы проверить эффективность их использования и сохранить дроны для других целей.

ВСУ, "похоже", недавно адаптировались к такой конфигурации ударов. А армия РФ, вероятно, продолжает экспериментировать с различными типами ударов для прорыва украинской защиты и принуждения Украины к развертыванию своих систем ПВО в определенных местах.

Напомним, что вчера ВСУ сбили 21 российскую ракету из 41.

Война в Украине идет уже 700-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера утром РФ нанесла по Украине массированный ракетный удар. Самая тяжелая ситуация в Харькове - там погибли восемь человек, почти 60 пострадали. В городе обрушилось предварительно два здания, десятки домов повреждены. Около тысячи квартир остались без окон. В Киеве пострадали 22 человека. Основное количество раненых и травмированных - в Соломенском районе.

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