Великобритания предложила Германии купить для себя дальнобойные ракеты Taurus, чтобы передать Украине больше крылатых ракет Storm Shadow.

Об этом пишет издание Handelsblatt со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что такое предложение поступило несколько недель назад, пока находится на рассмотрении.

"Для Шольца соглашение с Великобританией стало бы возможностью решить актуальную проблему: споры вокруг Taurus уже несколько месяцев ведутся как в правящей коалиции, так и среди стран, поддерживающих Украину", - говорится в статье.

Handelsblatt пишет, что для Британии, в свою очередь, такое соглашение станет возможностью увеличить помощь Украине без риска поставить под угрозу собственную боеспособность, исчерпав запас дальнобойных ракет.

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