Немецкий Бундестаг принял закон, упрощающий получение гражданства.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Получение гражданства ФРГ станет возможным всего через пять лет проживания в стране вместо восьми. И даже через три года за "специальные интеграционные достижения" — это могут быть особенно хорошие успехи в учёбе, профессии или волонтёрстве. Кроме того, появится возможность сохранить первое гражданство.

Отметим, что уже в 2025 году у многих украинских беженцев будет 3 года проживания в Германии и теоретически они могут подаваться на гражданство. Если, конечно, статус временной защиты им в следующем году вновь продлят.

Дети родителей-иностранцев будут получать немецкое гражданство при рождении, если один из родителей легально проживал в Германии пять лет — раньше это было возможно только после восьми лет.

Внесена также поправка "об антисемитизме": в будущем каждый, кто захочет получить гражданство, должен прямо признать "особую историческую ответственность Германии за несправедливое национал-социалистическое правление и его последствия, особенно за защиту еврейской жизни".

Прежде чем закон вступит в силу, его должен одобрить Бундесрат (совет земель) и подписать президент ФРГ.

Вскоре после начала войны Израиля с ХАМАС сообщалось, что в Германии хотят запретить выдачу немецких паспортов антисемитам.

В декабре мы писали, что в немецкой федеральной земле Саксония-Анхальт будут выдавать гражданство Германии только тем, кто письменно подтвердит, что признаёт право Израиля на существование.