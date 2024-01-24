Военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке раскритиковал транспортные вертолеты Sea King, которые Германия согласилась передать Украине.

Об этом он сообщает в соцсети Х.

Он заявил, что этим вертолетам уже по 50 лет, и в Германии их начали снимать с эксплуатации еще в 2020 году. Главная проблема - в их обслуживании.

"Если в 2006 году для обеспечения одного часа полета требовалось от 50 до 60 часов обслуживания, то сейчас соотношение составляет 1 к 120", - пишет журналист.

Причем эти нормы идут в расчете на мирное, а не военное время, уточняет Репке. "Для воюющей страны с небольшим количеством пилотов и враждебным окружением это просто угроза жизни украинских солдат", - написал он.

Напомним, что вчера стало известно, что Германия передаст Украине списанные военные вертолеты Sea King. По словам главы Минобороны ФРГ, Украина получит шесть многоцелевых вертолетов вместе с комплектом запасных частей. Немецкая сторона также обеспечит обучение украинских военных.

Война в Украине идет уже 700-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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