Федеративная республика Германия передаст Украине списанные военные вертолёты Sea King Mk41.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус по итогам 18-й встречи в формате "Рамштайн", передаёт агентство DPA.

По словам главы Минобороны ФРГ, Украина получит шесть многоцелевых вертолётов вместе с комплектом запасных частей. Немецкая сторона также обеспечит обучение украинских военных.

"Sea King – это проверенный и надежный вертолет, который поможет украинцам во многих сферах: от разведки над Черным морем до транспортировки солдат. Это первая немецкая поставка такого типа", – подчеркнул Писториус.

Sea King Mk41. Фото - helicoptersphoto.blogspot.com

Напомним, на заседании формата "Рамштайн" отдельно обсудили поставки Украине дальнобойных ракет.

"Есть полное понимание партнёров, что нам это оружие нужно и обязательство, чтобы работать над тем, чтобы предоставлять Украине больше оружия для подобных ударов", - начальник Управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк.

Мы также сообщали, что Киев запросил у США истребители F-18, C-130, C-17 и вертолёты Apache и Blackhawk.