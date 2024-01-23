Германия передаст Украине списанные военные вертолёты Sea King. Фото
Федеративная республика Германия передаст Украине списанные военные вертолёты Sea King Mk41.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус по итогам 18-й встречи в формате "Рамштайн", передаёт агентство DPA.
По словам главы Минобороны ФРГ, Украина получит шесть многоцелевых вертолётов вместе с комплектом запасных частей. Немецкая сторона также обеспечит обучение украинских военных.
"Sea King – это проверенный и надежный вертолет, который поможет украинцам во многих сферах: от разведки над Черным морем до транспортировки солдат. Это первая немецкая поставка такого типа", – подчеркнул Писториус.
Sea King Mk41. Фото - helicoptersphoto.blogspot.com
Напомним, на заседании формата "Рамштайн" отдельно обсудили поставки Украине дальнобойных ракет.
"Есть полное понимание партнёров, что нам это оружие нужно и обязательство, чтобы работать над тем, чтобы предоставлять Украине больше оружия для подобных ударов", - начальник Управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк.
Мы также сообщали, что Киев запросил у США истребители F-18, C-130, C-17 и вертолёты Apache и Blackhawk.