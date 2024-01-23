На последнем заседании формата "Рамштайн" отдельно обсуждались вопросы увеличения поставок Украине дальнобойного оружия.

Об этом сообщил начальник Управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк.

"Есть полное понимание партнёров, что нам это оружие нужно и обязательство, чтобы работать над тем, чтобы предоставлять Украине больше оружия для подобных ударов", - заявил он.



По словам Павлюка, в рамках встречи также обсуждались адаптация зенитных ракет западных образцов к советским пусковым платформам, имеющимся в распоряжении Сил обороны Украины, а также наращивание возможностей для увеличения производства боеприпасов и артиллерийских систем, в том числе в совместных проектах стран-партнёров с Украиной.

В свою очередь начальник Департамента международного оборонного сотрудничества Минобороны Геннадий Коваленко сообщил, что также на встрече обсуждались вопросы усиления способностей Украины в рамках авиационной, противовоздушной, артиллерийской коалиций и коалиции морской безопасности.

В частности, отметил начальник Департамента, в рамках авиационной коалиции наряду с обязательствами по предоставлению Киеву самолётов F-16, обсуждаются также вопросы поставок союзниками дополнительных вертолетов Украине.

Напомним, 18-е заседание "Рамштайна" открыл глава Пентагона после выписки из больницы.

Как мы сообщали, о пяти итогах заседания сообщил министр обороны Умеров.