Стали известны итоги сегодняшнего заседания в формате "Рамштайн", где впервые принял участие главком ВСУ Валерий Залужный.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров у себя в Фейсбуке.

По его словам, он "озвучил" пять ключевых итогов заседания, "о которых можно говорить публично":

Сформирована новая коалиция наземных средств противовоздушной обороны (Ground-Based Air Defence). Её лидеры - Германия и Франция. Всего коалицию вошли 20 стран. Обеспечение украинских городов дополнительными ПВО - один из приоритетов этой зимы. Нидерланды подготовили 2 млрд евро на военную помощь Украине. Лидер ИТ-коалиции - Эстония - предоставляет финансирование на сумму полмиллиона долларов на соответствующую деятельность в дополнение к обязательствам Люксембурга в размере 10 миллионов евро. Великобритания и Норвегия в рамках Морской коалиции будут искать способы ещё больше усилить безопасность в Чёрном море. Совместно с коллегами в Брюсселе продолжится работа над Дорожной картой взаимосовместимости.

"С Ллойдом Остином в Киеве два дня назад я говорил о необходимости движения Украины в НАТО. Украинская армия должна отвечать всем критериям НАТО. Необходимо изменяться для полной взаимосовместимости с партнёрами", - добавил министр.

Ранее Умеров созвонился с главой Пентагона и обсудил фронт и актуальные потребности Украины.

Мы также публиковали видео, где о коалиция ПВО и переходе ВСУ на стандарты НАТО сообщал Владимир Зеленский.