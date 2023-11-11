Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Стороны обсудили актуальные потребности Украины.

Об этом сообщил Рустем Умеров в субботу, 11 ноября, на своей странице в Facebook.

"Утром разговаривал с министром обороны США Ллойдом Остином. Во время нашего разговора Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. Поблагодарил министра Остина за предоставленные США системы противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Умеров добавил, что проинформировал Остина о текущей ситуации на фронте и актуальных потребностях Украины. Кроме того, они обсудили конкретные шаги, которые намерены предпринять, чтобы обеспечить победу украинских войск.

Напомним, неделю назад Умеров обсудил с главой Пентагона необходимость увеличения количества боеприпасов для ВСУ.

Война в Украине идет уже 626-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ обстреливает Авдеевский коксохимический завод, пытаясь пробиться на его территорию. На южном направлении украинские паблики заявляют о частичном успехе ВСУ на Ореховском участке. Под Херсоном продолжаются бои на занятом украинскими войсками небольшом плацдарме в районе села Крынки. Украина получит третий комплекс ПВО Patriot.

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