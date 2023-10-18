Минобороны Украины приняло на вооружение три модификации немецких танков "Leopard": 2А6, 2А5 и 1А5.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Соответствующие приказы подписал министр обороны Умеров.

"Эти танки Украина получила от западных партнеров, и они эффективно зарекомендовали себя в боях. Тем, что министерство принимает эти танки на вооружение, мы декларируем на долгосрочную перспективу намерение иметь современное и высокотехнологичное оружие", - говорится в сообщении.

Ранее министр обороны сообщил, что Украина будет отвечать на новые атаки РФ по энергетике.

Война в Украине идет уже 602-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS. ВСУ заявили, что нанесли удары по российским вертолетам вблизи Луганска и Бердянска. Было уничтожено девять российских вертолетов разных модификаций. Также была повреждена спецтехника, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов и повреждены взлетные полосы аэродромов.

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