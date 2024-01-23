Глава Пентагона после выписки из больницы открыл 18-е заседание "Рамштайна"
Глава Пентагона Ллойд Остин, который лежал в больнице из-за осложнений после лечения рака простаты, открыл 18-е по счету заседание в формате "Рамштайн". Оно проходит онлайн.
На заседании американский министр обороны призвал союзников предоставить Украине "больше спасательных наземных систем противовоздушной обороны и средств перехвата".
Спикер Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что на очередной встрече участники "Рамштайна" обсудят долгосрочные потребности Украины.
"Несмотря на то, что мы не можем предоставить свою помощь в сфере безопасности прямо сейчас, наши партнеры продолжают это делать", — заявила Сингх.
Напомним, что американская помощь Украине заблокирована в Конгрессе из-за споров о границе с Мексикой.
При этом Джо Байден заявил, что без американской помощи Россия может "сломить" Украину. Глава Белого дома привел слова Генри Киссинджера о том, что "Европа не смотрела на Россию без ужаса со времён Наполеона, и так продолжалось до нынешнего момента".
Как мы писали, 6 января стало известно, что Остин госпитализирован в отделение интенсивной терапии. Ассоциацию прессы Пентагона возмутило, что ведомство хранило молчание в течение четырех дней, прежде чем объявить о госпитализации Остина.
Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявил, что планирует начать расследование обстоятельств госпитализации министра обороны.