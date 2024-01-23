Глава Пентагона Ллойд Остин, который лежал в больнице из-за осложнений после лечения рака простаты, открыл 18-е по счету заседание в формате "Рамштайн". Оно проходит онлайн.

На заседании американский министр обороны призвал союзников предоставить Украине "больше спасательных наземных систем противовоздушной обороны и средств перехвата".

Спикер Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что на очередной встрече участники "Рамштайна" обсудят долгосрочные потребности Украины.

"Несмотря на то, что мы не можем предоставить свою помощь в сфере безопасности прямо сейчас, наши партнеры продолжают это делать", — заявила Сингх.

Напомним, что американская помощь Украине заблокирована в Конгрессе из-за споров о границе с Мексикой.

При этом Джо Байден заявил, что без американской помощи Россия может "сломить" Украину. Глава Белого дома привел слова Генри Киссинджера о том, что "Европа не смотрела на Россию без ужаса со времён Наполеона, и так продолжалось до нынешнего момента".

Как мы писали, 6 января стало известно, что Остин госпитализирован в отделение интенсивной терапии. Ассоциацию прессы Пентагона возмутило, что ведомство хранило молчание в течение четырех дней, прежде чем объявить о госпитализации Остина.

Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявил, что планирует начать расследование обстоятельств госпитализации министра обороны.