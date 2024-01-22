Бельгия планирует предоставить Украине 611 миллионов евро военной помощи в этом году, а также взяла долгосрочное обязательство поддерживать модернизацию Сил обороны Украины.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке министр обороны Украины Рустем Умеров после телефонного разговора с главой Минобороны Бельгии Людивин Дедондер.

"Провел продуктивный разговор с министром обороны Бельгии Людивин Дедондер. Обсудили последние события на фронте и перспективы оборонного сотрудничества между нашими странами. Высоко ценю непреклонную поддержку бельгийских партнеров. В этом году Бельгия планирует предоставить 611 миллионов евро военной помощи и имеет долгосрочное обязательство поддерживать модернизацию наших Сил обороны", - говорится в сообщении.

Также Умеров поблагодарил Бельгию за участие в коалиции военно-воздушных сил, в том числе в программе подготовки пилотов.

Напомним, в конце декабря Умеров говорил, что Бельгия передаст Украине F-16 в 2025 году. Украина хочет уже сейчас начать процесс отладки цепочек поставок боеприпасов, запасных частей и технического оборудования для истребителей.

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