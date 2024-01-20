Без американской помощи "Россия сможет поддерживать своё наступление и сломить Украину".

Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая перед мэрами городов.

"Если мы уйдём в сторону, а Россия сможет поддерживать своё наступление и сломить Украину, как вы думаете, что случится с балканскими странами? Что будет происходить от Польши до Венгрии с её Орбаном?" - спросил Байден.

Он также упомянул свой разговор с бывшим госсекретарём США Генри Киссинджером незадолго до его смерти.

По словам Байдена, Киссинджер сказал ему, что "Европа не смотрела на Россию без ужаса со времён Наполеона, и так продолжалось до нынешнего момента".

Стоит отметить, Киссинджер практически всё время войны в Украине предлагал заключить компромиссный мир с РФ.

"Война в Украине - это, с одной стороны, война за баланс сил. Но на другом уровне есть аспекты гражданской войны, которая сочетает в себе классическую европейскую международную проблему с абсолютно глобальной. Когда эта война закончится, вопрос будет заключаться в том, достигнет ли Россия последовательных отношений с Европой - к чему она всегда стремилась - или же она станет форпостом Азии на границе Европы", - сказал Киссинджер 26 мая 2023 года.

Ранее в Белом доме заявили, что, если Украина не получит помощь США, "Россия может выиграть войну за считанные недели".