В США республиканцы требуют от президента Джо Байдена стратегии по Украине.

Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон, который на этой неделе обсуждал дальнейшую помощь Киеву с президентом США при личной встрече в Белом доме.

"Мы каждый день адресовали Белому дому вопросы критической важности, ответы на которые нужны американскому народу. Нам необходимо знать, какова стратегия, где финальная точка, как Украине выйти из этого конфликта", - сказал Джонсон.

По его словам, Белый дом не передаёт Украине необходимые для победы над российскими войсками вооружения, но при этом запрашивает новые миллиарды для поддержки ВСУ.

"Перед Рождеством я встречался здесь, в Вашингтоне, с президентом Владимиром Зеленским и он сказал, что они (руководство Украины - Ред.) не получили то оружие, которое просили. Иными словами, Белый дом не оказывает Украине даже минимально необходимой поддержки, но при этом просит всё новые и новые миллиарды. Ну, пусть сначала сделает то, что не сделал", - заявил спикер.

Не так давно Джонсон уже заявлял, что у Байдена не отвечают на вопрос, какова дальнейшая стратегия США по Украине.

Мы также сообщали, что Майк Джонсон не намерен обсуждать с Байденом помощь Украине, пока не будет решён вопрос с границей США.