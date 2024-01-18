Сенат США может рассмотреть финансирование помощи для Украины на следующей неделе.

Об этом заявил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, сообщает The Hill.

По его словам, законопроект с финансированием Украины и "пакетом мер по безопасности границ США" выставят на голосование.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Белый дом пошел на уступки республиканцам по вопросам иммиграционной политики, чтобы они приняли финансирование военной помощи для Украины и Израиля.

Однако, как мы уже сообщали, спикер Палаты представителей Майк Джонсон считает предложенный компромисс недостаточным.

Перед этим Байден говорил с законодателями о стратегических последствиях бездействия Конгресса для Украины, США и мира. Он дал понять: продолжающаяся бездействие ставит под угрозу национальную "безопасность Соединенных Штатов, НАТО и остального свободного мира".

Накануне этой встречи спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не намерен обсуждать с президентом выделение денег Украине, пока не будет решен вопрос с южной американской границей.