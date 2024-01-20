Отсутствие американской помощи ограничит возможность Украины наносить удары по территории России и аннексированным территориям, в том числе с применением тактических ракет ATACMS.

Об этом сообщает телеканал CNN.

По его сведениям, чиновники США считают, что в отсутствие дальнейших поставок ВСУ лишатся возможности проводить "некоторые из своих самых резонансных операций", в том числе наносить удары по Крыму и Черному морю. Для этого Киев применял как раз поставленные Западом ракеты.

Кроме того, снижение уровня американской поддержки может побудить других европейских союзников Украины тоже начать отказываться от помощи Киеву, пишет CNN.

Как мы писали, в среду Бундестаг Германии не поддержал проект резолюции о поставках крылатых ракет большой дальности Taurus Украине.

Между тем вчера стало известно, что Сенат США может рассмотреть финансирование помощи для Украины на следующей неделе. Законопроект с финансированием Украины и "пакетом мер по безопасности границ США" выставят на голосование.